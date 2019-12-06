Тарасова: люди, называющие четверные прыжки вредными, пусть сидят дома

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями на тему того, что всё больше и больше фигуристов начинают изучать четверные прыжки.

«Наши девочки будут кататься только вечером, нужно иметь терпение и немного подождать. Можно сказать только одно: тренерский состав, который начал обучать своих спортсменов четверным прыжкам и прыжкам в три с половиной, находится на правильном пути. Многие в мире это подхватили и выучили, и те люди, которые говорят, что это вредно и не полезно, пусть сидят дома. Если спорт высоких достижений не продолжит эту линию, будет проигрывать всегда. Это главное, что нужно вынести из тех тренировок, которые уже доступны всем.

Запретить прогресс невозможно. Например, вчера из юниоров короткую программу выиграла американка, которая прыгнула каскад, состоящий из акселя в три с половиной оборота и тройного тулупа. Она тоже готовится к Олимпиаде», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.