UKAD призвало запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях

Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании призвала исполком ВАДА применить жёсткие санкции к России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Комиссия спортсменов UKAD призывает членов исполкома ВАДА на предстоящем заседании ввести самые строгие санкции для защиты спорта.

Комиссия спортсменов UKAD делает всё, чтобы мнение британских спортсменов было представлено. Мы все искренне заинтересованы в обеспечении благополучия спортсменов и честной игры в центре спортивного движения, вне зависимости от национальности.

В результате систематического и институционального российского допинг-скандала многие спортсмены из разных стран не получили свои медали, момент на пьедестале почёта, а многие российские спортсмены стали жертвами репрессивной системы допинга.

Обслуживающий персонал, который совершил это мошенничество, всё ещё работает. Российские спортсмены, которые должны были получить дисквалификации, всё ещё соревнуются и подвергаются риску злоупотреблений со стороны государства.

Расследование ВАДА показало, что российские власти совершали манипуляции с данными тестов, полученными из Московской лаборатории. В результате комитет ВАДА по соответствию рекомендовал ряд санкций, включая признание Российского антидопингового агентства несоответствующим кодексу.

Рекомендуемые комитетом санкции — это минимум того, что сейчас требуется, и ВАДА должно полностью их реализовать.

Члены комиссии спортсменов UKAD уверены, что ВАДА должно пойти дальше, чем принять рекомендации комитета. Мы считаем, что ВАДА должно ввести полный запрет на участие российских спортсменов во всех соревнованиях, пока международное сообщество спортсменов, спортивных организаций и их сторонников не будет уверено, что мошенничество в таких масштабах устранено, а чистота спорта начинает восстанавливаться.

В дополнение к ВАДА мы призываем МОК, МПК и все международные федерации в полной мере использовать свои полномочия для введения значимых санкций против России.

В сентябре 2018 года, когда британские спортсмены впервые в современной олимпийской и паралимпийской истории так мобилизовались, мы были едины и призвали ВАДА не идти на компромисс с Россией.

Мы просим исполком ВАДА, который будет заседать 9 декабря, на этот раз выступить на стороне чистых спортсменов и тех атлетов, которые могут стать жертвами злоупотреблений со стороны российского государства», — говорится в заявлении, опубликованном на официальный сайте UKAD.