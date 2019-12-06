Эксперт: с 2015 по 2017 год Родченков мог делать с базой данных всё что угодно

Ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА), глава группы независимых российских экспертов Виктор Блажеев прокомментировал итоги расследования манипуляций в базе данных Московской лаборатории, которое провело Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).



«ВАДА не учитывают, что вхождения, связанные с работой системного администратора, происходили и в другие периоды. С 2015 по 2017 год она находилась в распоряжении Родченкова, и он мог делать с ней всё что угодно. До 2016 года было зафиксировано 400 проникновений из-за рубежа. Это установленный факт. Но комиссию это не интересует.



Стоит добавить, что LIMS считается эталонной системой, но информатор вывез её незаконно. В 2014 году Родченко уничтожил 1417 проб, что также вызвало претензии со стороны WADA. Нужно ли доверять такому человеку? Поэтому мы не согласны с рекомендациями комитета по соответствию, который готов применить коллективную ответственность ко всей России, а не к конкретному спортсмену. Допускаем, что кто-то действительно мог употреблять допинг. Докажите это, и тогда последуют справедливые санкции, нарушитель не поедет на Олимпиаду. Но для того, чтобы не пускать страну, нужны веские основания, которых, с нашей точки зрения, нет», — цитирует Блажеева «RT на русском».



Эксперт пояснил удаление данных из базы Московской лаборатории