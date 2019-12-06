Женская сборная России по гандболу узнала соперников на основном этапе ЧМ

Женская сборная России по гандболу вышла в основной этап чемпионата мира в Японии, одержав 5 побед подряд в предварительном групповом раунде. Подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии и Швеции.

Соперниками сборной России в основном этапе чемпионата мира будут команды Испании, Черногории и Румынии. В группу II также попали команды Швеции и Японии, с которыми россиянки встречались на предварительном этапе.

8 декабря сборная России сыграет с Румынией, 10-го — с Черногорией, а 11-го — с Испанией.

На основном групповом этапе учитываются результаты личных встреч из предварительного раунда. Таким образом, у сборной России уже есть 4 очка за победы над Швецией и Японией.