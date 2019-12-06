ВАДА назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уточнило, какие организации смогут подать апелляции на возможное отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию и лишит статуса РУСАДА, обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) сможет любая сторона, имеющая право вмешаться в разбирательство, сообщает пресс-служба ВАДА. Кроме самого РУСАДА этими сторонами являются Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР) или Паралимпийский комитет России (ПКР).
Также оспорить решение в CAS смогут международные спортивные федерации, если решение об отстранении РУСАДА может повлиять на участие спортсменов в чемпионатах мира или на возможность подачи заявки на проведение крупных турниров.
Апелляция может быть подана в течение 21 дня с момента вынесения решения.
- 6 декабря 2019
-
18:43
-
18:23
-
18:09
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
16:47
-
16:29
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
15:15
-
15:01
-
14:41
-
14:39
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:07
-
13:05
-
12:53
-
12:48
-
12:20
-
12:05
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:24
-
10:52
-
10:50