ВАДА назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уточнило, какие организации смогут подать апелляции на возможное отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию и лишит статуса РУСАДА, обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) сможет любая сторона, имеющая право вмешаться в разбирательство, сообщает пресс-служба ВАДА. Кроме самого РУСАДА этими сторонами являются Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР) или Паралимпийский комитет России (ПКР).

Также оспорить решение в CAS смогут международные спортивные федерации, если решение об отстранении РУСАДА может повлиять на участие спортсменов в чемпионатах мира или на возможность подачи заявки на проведение крупных турниров.

Апелляция может быть подана в течение 21 дня с момента вынесения решения.