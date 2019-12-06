Лакерник: подход в судействе фигуристов должен быть одинаковый

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что после обращения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по вопросу непоследовательности судейства на этапах Гран-при не сталкивался с необъективным судейством в серии.
ФФККР направила письмо в техком ISU в начале ноября, в качестве проблемы назвав отсутствие единого подхода в оценке качества элементов. Разные спортсмены получали различные оценки за один и тот же элемент.
Новая система выставления оценок за элемент с градацией от «-5» до «+5» баллов была введена в нынешнем олимпийском цикле, ранее оценки варьировались от «-3» до «+3».
«Был этап в Саппоро, потом финал, и я пока не вижу проблем. Техком письмо рассматривает, и я, пока он не ответил, могу высказать одну мысль — имеется серия соревнований, она называется «Гран-при», и судиться она должна одинаково. А не так, что одно судится более жёстко, другое — более мягко. Эту проблему надо изучить, подход в судействе должен быть одинаковый.
Судьям система понравилась сразу, но она предполагает качественное судейство. Она работает, только когда судьи судят грамотно», — приводит слова Лакерника ТАСС.
- 6 декабря 2019
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