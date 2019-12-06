Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщает официальный сайт ISU.
Также в состав жюри, возглавляемого членом совета ISU Мари Лундмарк, вошли ещё пять звёзд мирового фигурного катания. Это Эрик Рэдфорд (Канада), Лю Чен (Китай), Мики Андо (Япония), Сюрия Бонали (Франция) и Тодд Элдридж (США).
Премия ISU Skating Awards будет вручена в семи номинациях 22 марта 2020 года на гала-концерте чемпионата мира в Монреале.
Онлайн-голосование за лучших представителей фигурного катания в разных номинациях проводится до 10 февраля 2020 года. Голоса за номинантов, среди которых олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие российские и иностранные спортсмены, могут отдать болельщики, члены ISU и представители СМИ.
- 6 декабря 2019
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