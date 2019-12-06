Российские конькобежки — вторые в командном спринте на этапе КМ в Нур-Султане

Женская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призёром в командном спринте на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова уступили 1,74 секунды команде Нидерландов. Тройку призеров замкнула сборная Польши.

В мужском командном спринте первенствовала команда Нидерландов, второе место заняли норвежцы, третьими стали швейцарцы.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Третий этап. Нур-Султан, Казахстан

Командный спринт. Женщины

1. Нидерланды – 1.27,955.

2. Россия – 1.29,700.

3. Польша – 1.30,091.

Командный спринт. Мужчины

1. Нидерланды – 1.19,958.

2. Норвегия – 1.20,301.

3. Швейцария – 1.22,167.