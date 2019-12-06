Путин поздравил российских пловцов с мировым рекордом в смешанной эстафете

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду России по плаванию с победой и мировым рекордом в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы в Глазго (Великобритания).
Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова установила новый мирровый рекорд — 1 минута 36,22 секунды.
«От души поздравляю вас с триумфом. Отличная подготовка, командная сплочённость и спортивный, бойцовский характер помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат и установить мировой рекорд в комбинированной смешанной эстафете 4x50 метров.
Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы плавания и её замечательных традиций. И, конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам. Их неустанный подвижнический труд – одно из главных, важнейших слагаемых вашего успеха.
Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
- 6 декабря 2019
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