Фигуристка Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при в женском одиночном катании. После четвёртого места в короткой программе Валиева блестяще откатала произвольную. При этом фигуристка, которая только три недели тренируется после перелома ноги, не стала исполнять элементы ультра-си.
Зато её основная конкурентка, лидировавшая после короткой программы, американка Алиса Лью, исполнила два четверных лутца и два тройных акселя, но оба сольных прыжка со значительными ошибками, что также сказалось и на оценке за компоненты. Лью уступила Валиевой в произвольной программе и стала серебряным призёром.
На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна россиянка – Дарья Усачёва.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Юниорской серии Гран-при
Девушки
1. Камила Валиева (Россия) – 207,47.
2. Алиса Лью (США) – 204,65
3. Дарья Усачёва (Россия) – 200,37.
4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57.
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38.
6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37.
- 6 декабря 2019
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