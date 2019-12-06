Фигуристка Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при в женском одиночном катании. После четвёртого места в короткой программе Валиева блестяще откатала произвольную. При этом фигуристка, которая только три недели тренируется после перелома ноги, не стала исполнять элементы ультра-си.

Зато её основная конкурентка, лидировавшая после короткой программы, американка Алиса Лью, исполнила два четверных лутца и два тройных акселя, но оба сольных прыжка со значительными ошибками, что также сказалось и на оценке за компоненты. Лью уступила Валиевой в произвольной программе и стала серебряным призёром.

На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна россиянка – Дарья Усачёва.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Юниорской серии Гран-при

Девушки

1. Камила Валиева (Россия) – 207,47.

2. Алиса Лью (США) – 204,65

3. Дарья Усачёва (Россия) – 200,37.

4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57.

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38.

6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37.