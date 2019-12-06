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Фигуристка Туктамышева выиграла турнир серии «челленджер» в Загребе

Фигуристка Туктамышева выиграла турнир серии «челленджер» в Загребе
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей международного турнира серии «челленджер» в Загребе (Хорватия), выиграв как короткую, так и произвольную программу. Второе место заняла представительница Беларуси Виктория Сафонова, третьей стала немецкая фигуристка Николь Шотт.

Ещё одна представительница России, Софья Самодурова, в произвольной программе была третьей, но по сумме двух выступлений заняла четвёртое место.

Напомним, обе ученицы Алексея Мишина в текущем сезоне не отобрались в финал серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине (Италия).

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Загреб, Хорватия
Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 221,15.
2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 192,49.
3. Николь Шотт (Германия) – 182,71.
4. Софья Самодурова (Россия) – 180,61.

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