Синицина и Кацалапов — четвёртые после ритмического танца в финале Гран-при

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритмический танец в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). Однако преимущество французов не было столь внушительным, как обычно им бывало присуще. Габриэлла допустила ошибку при исполнении твизлов, что стоило дуэту более 6 баллов относительно личного рекорда.

На втором и третьем местах после первого вида программы расположились американские пары Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Последним россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступают всего 0,16 балла. Ещё 0,37 балла отделяет от соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83.

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 82,72.

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 81,67.

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51.

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14.

6. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53.