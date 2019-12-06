Синицина и Кацалапов — четвёртые после ритмического танца в финале Гран-при

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритмический танец в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). Однако преимущество французов не было столь внушительным, как обычно им бывало присуще. Габриэлла допустила ошибку при исполнении твизлов, что стоило дуэту более 6 баллов относительно личного рекорда.
На втором и третьем местах после первого вида программы расположились американские пары Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Последним россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступают всего 0,16 балла. Ещё 0,37 балла отделяет от соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 82,72.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 81,67.
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14.
6. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53.
- 6 декабря 2019
-
21:34
-
21:09
-
20:13
-
20:03
-
19:40
-
19:21
-
19:00
-
18:43
-
18:23
-
18:09
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
16:47
-
16:29
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
15:15
-
15:01
-
14:41
-
14:39
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:07
-
13:05
-
12:53
-
12:48
-
12:20