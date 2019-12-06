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Синицина и Кацалапов — четвёртые после ритмического танца в финале Гран-при

Синицина и Кацалапов — четвёртые после ритмического танца в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритмический танец в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). Однако преимущество французов не было столь внушительным, как обычно им бывало присуще. Габриэлла допустила ошибку при исполнении твизлов, что стоило дуэту более 6 баллов относительно личного рекорда.

На втором и третьем местах после первого вида программы расположились американские пары Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Последним россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступают всего 0,16 балла. Ещё 0,37 балла отделяет от соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 82,72.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 81,67.
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14.
6. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
06 декабря 2019, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Франция
83.83
2
США
82.72
3
США
81.67
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