Адвокат Легкова — о действиях ВАДА: произвол, разоблачающий двойные стандарты

Адвокат Кристоф Вишеманн, который выиграл дело российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сохранив Легкову золотую медаль Олимпиады в Сочи, высказал мнение относительно возможного повторного отстранения РУСАДА и всего российского спорта.
«Это тот же самый подход, с которым Международный олимпийский комитет справедливо потерпел неудачу в разбирательствах против бывшего министра спорта Виталия Мутко и российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, в разбирательстве против Александра Легкова — даже в швейцарском федеральном суде. Это явно незаконно, это произвол, разоблачающий двойные стандарты, преобладающие в борьбе с допингом, а не факт, который может укрепить доверие. Страдают в этой ситуации в конце концов снова спортсмены, которые, как утверждается, защищены в спорте.
Доклад профессора Макларена, как установили судьи CAS, имеет недостаток издержек и противовесов, которые необходимы и привычны в научных исследованиях. Среди прочего он ссылался в своём решении на записи из дневника Григория Родченкова без проверки их подлинности. Позднее Родченков признался в том, что фальсифицировал записи, а позже придал им иной смысл. Отчёт Макларена, который был юридически признан непригодным в качестве доказательства, снова становится ориентиром для санкций к российским спортсменам.
Рекомендация комитета по соответствию ВАДА отменяет необходимость доказательной базы, которая содержится в кодексе организации, и теперь все российские спортсмены, находящиеся под подозрением, не только должны доказать свою невиновность, но также должны предоставить доказательства того, что их данные не были изменены», — говорится в заявлении Вишеманна, опубликованном на его официальном сайте.
- 6 декабря 2019
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