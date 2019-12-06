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Косторная: на мировой рекорд особо внимания не обращаю

Косторная: на мировой рекорд особо внимания не обращаю
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная, комментируя своё выступление в финале Гран-при в Турине, отметила, что для неё не является чем-то особенным факт мирового рекорда, который она установила в короткой программе (85,45).

«На мировой рекорд особо внимания не обращаю, один раз я его поставила, теперь совершенствуюсь. Тренеры изначально настраивали на то, что баллов будет чуть поменьше. Но получилось чуть больше. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате.

Ощущения те же, что и раньше: надо сделать свое и посмотреть, что поставили судьи.

Ошибки на тренировке? Если на тренировке что-то не получается, это не катастрофа. Мне достаточно тяжело даются тренировки перед соревнованиями», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

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