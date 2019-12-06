Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко. Главным тренером я остаюсь.
В письме я объяснил причины своего ухода, это было вызвано продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА и моим несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями, поэтому с 6 декабря я прекращаю свои полномочия в качестве вице-президента и члена президиума ВФЛА.
С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ дорожная карта не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами её никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу», — приводит слова Борзаковского ТАСС.
Борзаковский занимает пост главного тренера сборной России с 2015 года. Пост вице-президента ВФЛА он занимал с декабря 2016 года.
- 7 декабря 2019
-
00:57
-
00:02
- 6 декабря 2019
-
23:44
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:02
-
22:40
-
22:16
-
22:09
-
21:34
-
21:09
-
20:13
-
20:03
-
19:40
-
19:21
-
19:00
-
18:43
-
18:23
-
18:09
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
16:47
-
16:29
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
15:15
-
15:01
-
14:41
-
14:39