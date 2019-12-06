Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко. Главным тренером я остаюсь.

В письме я объяснил причины своего ухода, это было вызвано продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА и моим несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями, поэтому с 6 декабря я прекращаю свои полномочия в качестве вице-президента и члена президиума ВФЛА.

С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ дорожная карта не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами её никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Борзаковский занимает пост главного тренера сборной России с 2015 года. Пост вице-президента ВФЛА он занимал с декабря 2016 года.