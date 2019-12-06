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Трусова: будет ли завтра пять четверных? Всё увидите!

Трусова: будет ли завтра пять четверных? Всё увидите!
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при в Турине. Трусова попробовала впервые исполнить тройной аксель и упала.

«Настроение хорошее. Попробовала аксель. Сделала достаточно хорошо, но упала. Конечно, не жалею, что рискнула. Буду рисковать и дальше. Это новый элемент. Не знаю почему, но почему-то мне он даётся сложнее.

Первый раз получился аксель через неделю после этапа Гран-при в Москве. Я сейчас улыбаюсь, потому что получаю кайф от выступления. Не расстроена, что упала. Это только первая попытка сделать новый прыжок.

Правда, что завтра будет пять четверных? Всё увидите! Четверной флип выучила перед прошлым Новым годом. Не вставляла его в программы, потому что не успевала размять все четверные за шесть минут. Сейчас они стали стабильнее, и я его включила.

Смогу ли я разучить четверной аксель? Я думаю, нет (смеётся)», — приводит слова Трусовой Sport24.

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