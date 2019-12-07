Фигуристы Мишина и Галлямов — бронзовые призёры дебютного финала Гран-при

Две китайские спортивные пары заняли первое и второе места в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Лучший результат показали Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн/Цзинь Ян.

Бронзовые медали завоевали российские дебютанты серии Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Шедшие вторыми после короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не справились с каскадом из трёх прыжков, затем Александра ошиблась при приземлении с выброса, не были безупречны фигуристы также при исполнении двух поддержек.

В паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин партнёрша дважды упала: при исполнении хореографического элемента в начале программы и на приземлении с выброса.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Спортивные пары

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 211,69.

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 204,27.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,13

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 201,84

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 197,99.

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 194,75