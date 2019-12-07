Траньков: короткая программа Загитовой стала украшением финала Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступления Алины Загитовой и Алёны Косторной в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой.

«Алина Загитова сегодня была просто волшебная — это всё, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Её короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при. Посмотрите на её финальную позу и взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду.

Что касается Алёны Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но ещё и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь её перехвалить, впереди ещё произвольная программа», — приводит слова Транькова ТАСС.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Женщины. Короткая программа



1. Алёна Косторная (Россия) – 85,45.

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60.

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27.

4. Бради Теннелл (США) – 72,20.

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71