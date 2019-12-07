Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Траньков: короткая программа Загитовой стала украшением финала Гран-при

Траньков: короткая программа Загитовой стала украшением финала Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступления Алины Загитовой и Алёны Косторной в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой.

«Алина Загитова сегодня была просто волшебная — это всё, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Её короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при. Посмотрите на её финальную позу и взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду.

Что касается Алёны Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но ещё и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь её перехвалить, впереди ещё произвольная программа», — приводит слова Транькова ТАСС.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 85,45.
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60.
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27.
4. Бради Теннелл (США) – 72,20.
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Женщины. Короткая программа
06 декабря 2019, пятница. 21:50 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
85.45
2
Алина Загитова
Россия
79.60
3
Анна Щербакова
Россия
78.27
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019