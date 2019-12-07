Галлямов: в оставшееся время в Турине хотелось бы посетить стадион «Ювентуса»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в финале Гран-при в Турине (Италия) в соревновании пар, где заняли третье место. Победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань.

«Сегодня мы откатались хорошо, но не великолепно. Честно говоря, не думали, что можем быть третьими. Интересно, что мы набрали больше баллов, чем на прошлом старте, хотя тогда откатали лучше», — цитирует Мишину Sport24.

«Выступили чуть выше среднего. Были недочёты, которых мы не особо ожидали. Следующий старт — чемпионат России, к которому подойдм более ответственно, более подготовленными и серьезнее. Эти старты закончились, они в истории. Выводы по ним сделаем такие: нельзя расслабляться, надо всегда быть сконцентрированным.



В оставшееся время в Турине хотелось бы посетить стадион «Ювентуса», а также зайти в фан-шоп и купить футболку Криштиану Роналду. Также завтра будем поддерживать наших спортсменов», — сказал Галлямов.