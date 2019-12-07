Авербух — о падении Трусовой: она и так демонстрирует запредельный уровень

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух оценил выступление Александры Трусовой в короткой программе в финале Гран-при в Турине (Италия), где фигуристка заняла пятое место.
«Я не слежу за всеми её выступлениями. Но она и так демонстрирует запредельный уровень, а от ошибок никто не застрахован.
Её падение? Тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила аксель. Или просто могла подрасти немного. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией», — цитирует Авербуха «RT на русском».
Напомним, в женском одиночном катании Россию в Турине представляют четыре фигуристки: Трусова, Алина Загитова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Произвольную программу спортсменки покажут сегодня, 7 декабря.
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