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Горячкина одержала победу в четвёртом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако

Горячкина одержала победу в четвёртом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако
Другие / Шахматы 0

Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами выиграла у представительницы Индии Харики Дронавалли в партии четвёртого тура второго этапа Гран-при ФИДЕ. Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами проиграла украинке Анне Музычук, Валентина Гунина чёрными уступила китаянке Чжао Сюэ, Пиа Крамлинг из Швеции победила немку Элизабет Петц.

Партии Александра Костенюк (Россия) - Мария Музычук (Украина) и Нана Дзагнидзе (Грузия) — Хампи Конеру (Индия) завершились вничью.

После четырёх туров возглавляет таблицу Конеру, в её активе 3 очка. По 2,5 очка набрали Дзагнидзе, Горячкина, Крамлинг и Анна Музычук. Далее расположились Дронавалли, Костенюк, Мария Музычук и Чжао Сюэ (по 2 очка), Лагно (1,5), Гунина (1). Петц замыкает таблицу (0,5 очка).

Этап Гран-при ФИДЕ в Монако завершится 15 декабря.

Гунина обыграла Костенюк и набрала первые очки на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако
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