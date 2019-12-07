Горячкина одержала победу в четвёртом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако

Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами выиграла у представительницы Индии Харики Дронавалли в партии четвёртого тура второго этапа Гран-при ФИДЕ. Соревнования проходят в Монако.
Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами проиграла украинке Анне Музычук, Валентина Гунина чёрными уступила китаянке Чжао Сюэ, Пиа Крамлинг из Швеции победила немку Элизабет Петц.
Партии Александра Костенюк (Россия) - Мария Музычук (Украина) и Нана Дзагнидзе (Грузия) — Хампи Конеру (Индия) завершились вничью.
После четырёх туров возглавляет таблицу Конеру, в её активе 3 очка. По 2,5 очка набрали Дзагнидзе, Горячкина, Крамлинг и Анна Музычук. Далее расположились Дронавалли, Костенюк, Мария Музычук и Чжао Сюэ (по 2 очка), Лагно (1,5), Гунина (1). Петц замыкает таблицу (0,5 очка).
Этап Гран-при ФИДЕ в Монако завершится 15 декабря.
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