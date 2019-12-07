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Видео: Анна Щербакова, короткая программа в финале Гран-при — 2019/20

Видео: Анна Щербакова, короткая программа в финале Гран-при — 2019/20
Другие / Фигурное катание 0

Россиянка Анна Щербакова заняла третье место по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.

За выступление Анна получила от судей оценку 78,27 балла. Она улучшила личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Короткую программу выиграла россиянка Алёна Косторная, которая побила свой же мировой рекорд в оценке — 85,45 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60), она показала в первом прокате свой лучший результат в сезоне.

Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.

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