Падение Трусовой в короткой программе на финале Гран-при. Видео

Россиянка Александра Трусова стала пятой по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.



Александра пыталась исполнить тройной аксель, но упала. В итоге за выступление Трусова получила от судей 71,45 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.



Короткую программу выиграла россиянка Алёна Косторная, побив свой же мировой рекорд в оценке — 85,45 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60), она показала в первом прокате свой лучший результат в сезоне.



Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.