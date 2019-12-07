Падение Трусовой в короткой программе на финале Гран-при. Видео
Россиянка Александра Трусова стала пятой по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.
Александра пыталась исполнить тройной аксель, но упала. В итоге за выступление Трусова получила от судей 71,45 балла.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Короткую программу выиграла россиянка Алёна Косторная, побив свой же мировой рекорд в оценке — 85,45 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60), она показала в первом прокате свой лучший результат в сезоне.
Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.
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