Радионова: Косторная в этом сезоне спокойно может стать чемпионкой мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова осталась довольна выступлением российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе в финале Гран-при в Турине, Италия.

16-летняя спортсменка заняла первое место, набрав 85,45 балла и установив мировой рекорд.

«Косторная была неотразима в короткой программе. Видно, как она становится увереннее от старта к старту. Если продолжит в том же духе, то спокойно может стать чемпионкой мира этого сезона.

Что касается тройного акселя в короткой программе Трусовой, Саша шла на этот риск оправданно, видно, что она хочет побеждать. Хочется выразить Саше большой респект, потому что этот элемент у неё недавно начал получаться. Сейчас не получилось, но ничего страшного. На других соревнованиях, уверена, всё получится, у неё сильный характер, она просто так это не оставит.

Загитова? Если так же уверенно откатает произвольную, как короткую, с таким же задором, Алине вполне реально остаться в тройке», — цитирует Радионову Sport24.