Косторная и Загитова рассказали, в чём секрет успеха группы Тутберидзе

Российские фигуристки Алёна Косторная и Алина Загитова после короткой программы в финале Гран-при в Турине, Италия, ответили на вопрос, в чём заключается успех учениц группы тренера Этери Тутберидзе.
Косторная заняла первое место в короткой программе, набрав 85,45 балла и установив мировой рекорд. Загитова получила от судей 79,60 балла и идёт второй.
«У нас целая команда, мы «тим-Тутберидзе», — цитирует Загитову Sport24.
«У нас каждый тренер может найти слова, чтобы мотивировать человека на работу», — отметила Косторная.
Третьей по итогам короткой программы стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на пять баллов. Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.
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