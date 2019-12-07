Косторная и Загитова рассказали, в чём секрет успеха группы Тутберидзе

Российские фигуристки Алёна Косторная и Алина Загитова после короткой программы в финале Гран-при в Турине, Италия, ответили на вопрос, в чём заключается успех учениц группы тренера Этери Тутберидзе.

Косторная заняла первое место в короткой программе, набрав 85,45 балла и установив мировой рекорд. Загитова получила от судей 79,60 балла и идёт второй.

«У нас целая команда, мы «тим-Тутберидзе», — цитирует Загитову Sport24.

«У нас каждый тренер может найти слова, чтобы мотивировать человека на работу», — отметила Косторная.

Третьей по итогам короткой программы стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на пять баллов. Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.

Косторная: на мировой рекорд особо внимания не обращаю