Падение Трусовой и фанаты Загитовой с табличками. Лучшие фото с финала Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине (Италия). Косторная побила свой же мировой рекорд в оценке за короткую программу, получив от судей 85,45 балла. Две недели назад, на этапе Гран-при Японии, оценка Косторной равнялась 85,04 балла.



Второе место с лучшим своим результатом в сезоне заняла Алина Загитова. Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.



Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.



Две китайские спортивные пары заняли первое и второе места в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Лучший результат показали Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вторыми стали их соотечественники — Пэн Чэн/Цзинь Ян.



Бронзовые медали завоевали российские дебютанты серии Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Шедшие вторыми после короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не справились с каскадом из трёх прыжков, затем Александра ошиблась при приземлении с выброса, не были безупречны фигуристы и при исполнении двух поддержек.



В паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин партнёрша дважды упала: при исполнении хореографического элемента в начале программы и на приземлении с выброса.

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритмический танец в финале Гран-при. Однако преимущество французов не было столь внушительным, как обычно. Габриэлла допустила ошибку при исполнении твизлов, что стоило дуэту более 6 баллов относительно личного рекорда.



На втором и третьем местах после первого вида программы — американские пары Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Последним россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступают всего 0,16 балла. Ещё 0,37 балла отделяет от соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина.



Лучшие кадры с Гран-при-2019/20 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Марии Катешовой.