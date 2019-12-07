Россиянин Храмцов завоевал золото в финале Гран-при по тхэквондо в Москве

Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу в финале Гран-при, который проходит в Москве.

В решающем поединке 21-летний россиянин в весовой категории до 80 кг нанёс поражение Миладу Бейги Харчегани из Азербайджана со счётом 17:9.

Заключительный турнир серии Гран-при завершится 7 декабря.

Храмцов — победитель чемпионата мира 2017 года и чемпион Европы — 2018. По итогам финала Гран-при спортсмен завоевал лицензию для участия на Олимпиаде 2020 года в Токио.



Ранее россиянин Георгий Попов завоевал бронзу в финале Гран-при в весовой категории до 58 кг. 18-летний спортсмен в схватке за третье место победил представителя Ирана Армина Хадипура Сейгалани — 15:11. Турнир завершится сегодня, 7 декабря.