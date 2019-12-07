Россиянин Храмцов завоевал золото в финале Гран-при по тхэквондо в Москве
Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу в финале Гран-при, который проходит в Москве.
В решающем поединке 21-летний россиянин в весовой категории до 80 кг нанёс поражение Миладу Бейги Харчегани из Азербайджана со счётом 17:9.
Заключительный турнир серии Гран-при завершится 7 декабря.
Храмцов — победитель чемпионата мира 2017 года и чемпион Европы — 2018. По итогам финала Гран-при спортсмен завоевал лицензию для участия на Олимпиаде 2020 года в Токио.
Ранее россиянин Георгий Попов завоевал бронзу в финале Гран-при в весовой категории до 58 кг. 18-летний спортсмен в схватке за третье место победил представителя Ирана Армина Хадипура Сейгалани — 15:11. Турнир завершится сегодня, 7 декабря.
Россиянин Попов завоевал бронзу в финале Гран-при по тхэквондо в Москве
- 7 декабря 2019
-
13:06
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:18
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:16
-
11:01
-
10:52
-
10:32
-
10:11
-
09:40
-
09:20
-
09:20
-
09:12
-
09:01
-
03:42
-
00:57
-
00:02
- 6 декабря 2019
-
23:44
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:02
-
22:40
-
22:16
-
22:09
-
21:34
-
21:09
-
20:13
-
20:03
-
19:40
-
19:21
Партнерский контент