Авербух недоволен запретом на исполнение четверных прыжков в короткой программе

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе в женском одиночном катании.
«Я всегда выделял прыжки и выразительное катание Косторной. Но во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе. На мой взгляд, это очень нечестное правило. Из-за него Трусова и Щербакова не могут делать свои каскады.
Объективно это нонсенс. То же самое, что запретить легкоатлетам прыгать выше определённого уровня. Очень странное правило, которого к тому же нет в мужском катании», — цитирует Авербуха «RT на русском».
По итогам короткой программы первое место занимает установившая мировой рекорд Алёна Косторная (85,45). Второй идёт Алина Загитова (79,60), третьей — Анна Щербакова. Трусова, несмотря на падение, находится на пятом месте (71,45).
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