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Тарасова – о Загитовой: была крошка в красном платье, а сейчас взрослый человек

Тарасова – о Загитовой: была крошка в красном платье, а сейчас взрослый человек
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила, что выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе в финале Гран-при в Турине, Италия, произвело на неё очень сильное впечатление.

«Загитова произвела сильнейшее впечатление. Она уже взрослый человек, а мы её видели крошкой. Сконцентрировалась и всё сделала. Тренеры помогли ей в себя поверить и остаться, кататься вот так. Это непросто в период становления. У неё тело совершенно изменилось, а каталась раньше крошка в красном платье», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Загитова по итогам короткой программы показала второй результат. За выступление российская фигуристка получила 79,60 балла. Этот результат в короткой программе стал для Алины лучшим в сезоне.

Лидерство захватила другая российская фигуристка — Алёна Косторная. Она установила новый мировой рекорд в коротких программах (85,45).

Алина Загитова на финале Гран-при. Видео проката в короткой программе
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