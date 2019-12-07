Бутырская: Загитова — чемпионка, она всем всё доказала

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская подвела итоги выступления россиянки Алины Загитовой в короткой программе в финале Гран-при в Турине (Италия). 17-летняя спортсменка заняла второе место.
«Алине, чтобы остаться в тройке, нужно откататься так же. Вчера было шикарное выступление Загитовой, это впечатляет! Настоящее женское катание. Алине нужно кататься чисто, в тройке остаться реально, но посмотрим, какой расклад будет.
Алина в этом плане уникальна, у неё есть все звания, которые можно придумать, и она всё равно не останавливается и продолжает бороться. Это самое главное. Как же её принимали вчера, публика очень ждала Алину. Загитова — чемпионка, она всем всё доказала. Сколько было олимпийских чемпионов в 15-16 лет, но они заканчивали после этого, ни одна не продолжила путь дальше. Алина же на следующий год после Олимпиады стала чемпионкой мира, это боец с большой буквы, настоящая спортсменка. Эта олимпийская медаль неслучайно оказалась у неё, потому что бывает и такое. Это продолжение Загитовой очень дорогого стоит», — цитирует Бутырскую Sport24.
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