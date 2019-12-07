Финал Гран-при по фигурному катанию. Прямая трансляция 7 декабря

В Турине, Италия, продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. В частности, в третий день соревнований произвольную программу представят женщины.



Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия. Расписание трансляций на сайте Первого канала. 7 декабря



14:55 мск — мужчины, произвольная программа (российские участники — Александр Самарин, Дмитрий Алиев).

16:16 мск — юниоры, спортивные пары, произвольная программа (Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков).

17:40 мск — юноши, произвольная программа (Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов).

19:50 мск — юниоры, танцевальные пары, произвольный танец (Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин).

21:20 — танцевальные пары, произвольный танец (Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин).

22:50 — женщины, произвольная программа (Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова).



Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.