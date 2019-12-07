Финал Гран-при по фигурному катанию. Прямая трансляция 7 декабря

В Турине, Италия, продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. В частности, в третий день соревнований произвольную программу представят женщины.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия. Расписание трансляций на сайте Первого канала. 7 декабря
14:55 мск — мужчины, произвольная программа (российские участники — Александр Самарин, Дмитрий Алиев).
16:16 мск — юниоры, спортивные пары, произвольная программа (Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков).
17:40 мск — юноши, произвольная программа (Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов).
19:50 мск — юниоры, танцевальные пары, произвольный танец (Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин).
21:20 — танцевальные пары, произвольный танец (Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин).
22:50 — женщины, произвольная программа (Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова).
Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.
- 7 декабря 2019
-
14:35
-
13:59
-
13:55
-
13:26
-
13:15
-
13:06
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:18
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:16
-
11:01
-
10:52
-
10:32
-
10:11
-
09:40
-
09:20
-
09:20
-
09:12
-
09:01
-
03:42
-
00:57
-
00:02
- 6 декабря 2019
-
23:44
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:02
-
22:40
-
22:16
-
22:09
-
21:34