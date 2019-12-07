Сборная России стала 2-й в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Российские шорт-трекисты Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Семён Елистратов и Виктор Ан завоевали серебро в смешанной эстафете на дистанции 2000 м на этапе Кубка мира в Шанхае (Китай).

Время сборной России составило 2 минуты 40,208 секунды. Золото завоевали Нидерланды (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы. В забеге участвовали четыре национальные команды.

Этап Кубка мира в Шанхае завершится сегодня, 7 декабря.

Напомним, Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион и самый титулованный шорт-трекист в истории. 5 сентября 2018 года спортсмен завершил спортивную карьеру и отказался работать тренером в России. В феврале 2019-го принял решение о возобновлении карьеры в составе сборной России.