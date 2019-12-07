Траньков: в короткой программе с Косторной может конкурировать только она сама

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал прокаты россиянок Алёны Косторной и Алины Загитовой в короткой программе на финале Гран-при в Турине, Италия.



«Говорить о победе Косторной рано. Впереди ещё произвольная программа. Есть четыре девочки в той конференции, которые разыгрывают между собой титул победителя Гран-при. Победа Косторной в короткой программе не стала сюрпризом.



Второе место Загитовой абсолютно закономерно. Откаталась чисто и зрело: хорошие компоненты, с хорошим физическим контентом. Её второе место точно не чудо, потому что действующая чемпионка мира занимает второе место после короткой программы.



В короткой программе сложно кому-либо тягаться с Косторной. У неё очень хороший баланс между технической составляющей и компонентами. Она единственная, кто может им похвастаться. В короткой программе Косторная — эталон. У неё есть тройной аксель, элемент ультра-си, безупречное катание. В короткой программе с ней может конкурировать только она сама», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Видео рекордного проката Косторной в короткой программе в финале Гран-при