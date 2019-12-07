Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, подошли к концу соревнования в скиатлоне у мужчин.
Победу одержал россиянин Александр Большунов. Серебро завоевал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунн. Бронза — у его соотечественника Эмиля Иверсена.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Второй этап. Мужчины. Скиатлон. 15+15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2,2
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +7,9.
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