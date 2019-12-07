В Казани пройдут ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта

На официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN) сообщается, что в 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, а в 2024-м — по водным видам спорта. Заседание бюро прошло в Глазго (Шотландия).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит раз в два года. Россия ещё ни разу не принимала этот турнир. При этом Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2013 году. В столице Татарстана этот турнир состоится вновь уже в 2025 году.
Напомним, в 2022 году чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в Риме. Столица Италии примет турнир во второй раз в истории. Чемпионат Европы проходил в Риме в 1983 году. В 2022-м соревнования состоятся с 11 по 21 августа. В них примут участие 1,5 тыс. спортсменов из 52 стран мира.
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