Ханю: возможно, Трусова уже сильнее меня

Японский фигурист Юдзуру Ханю высоко отозвался о таланте 15-летней россиянки Александры Трусовой.



«Считаю её очень сильной фигуристкой. Возможно, она уже сильнее, чем я, потому что умеет прыгать четверной лутц. Она делает прыжки лучше и лучше. Думаю, у неё всё получится», — цитирует Ханю «Матч ТВ».



Трусова не самым удачным образом выступила в короткой программе финала Гран-при в Турине, Италия. Допустив падение при выполнении тройного акселя, она заняла лишь пятое место. Победительницей короткой программы стала россиянка Алёна Косторная, которая параллельно обновила свой же мировой рекорд в этой дисциплине.



Напомним, во время этапа Гран-при Skate Canada Ханю и Трусова выполнили параллельный четверной тулуп.