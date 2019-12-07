Ханю: возможно, Трусова уже сильнее меня
Японский фигурист Юдзуру Ханю высоко отозвался о таланте 15-летней россиянки Александры Трусовой.
«Считаю её очень сильной фигуристкой. Возможно, она уже сильнее, чем я, потому что умеет прыгать четверной лутц. Она делает прыжки лучше и лучше. Думаю, у неё всё получится», — цитирует Ханю «Матч ТВ».
Трусова не самым удачным образом выступила в короткой программе финала Гран-при в Турине, Италия. Допустив падение при выполнении тройного акселя, она заняла лишь пятое место. Победительницей короткой программы стала россиянка Алёна Косторная, которая параллельно обновила свой же мировой рекорд в этой дисциплине.
Напомним, во время этапа Гран-при Skate Canada Ханю и Трусова выполнили параллельный четверной тулуп.
- 7 декабря 2019
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