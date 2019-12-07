Большунов: на ЧМ должна была быть такая же тактика, но дали Холунну убежать

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Золото на финише разыграли Большунов, Ханс Холунн и Эмиль Иверсен, ушедшие в отрыв от пелотона.

«Во время гонки спина не сильно мешала, но дискомфорт всё ещё есть. Вперёд не выходил, потому что просто держался за Холунном, который задавал очень высокий темп, и целью было — просто не отстать.

Что касается реванша за поражение на прошлогоднем чемпионате мира в Зеефельде, такая же тактика должна была быть на чемпионате мира, но там дали Холунну убежать, а тут всё сработало как нужно", — приводит слова Большунова РИА «Новости».

На чемпионате мира – 2019 Большунов завоевал четыре серебряные медали, в личных гонках уступая на финише норвежцам.