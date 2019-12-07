Олимпийская чемпионка из США назвала Косторную надеждой женского катания

Олимпийская чемпионка 1998 года по фигурному катанию американка Тара Липински считает российскую фигуристку Алёну Косторную надеждой сторонников настоящего женского катания.
«Косторная соединяет в своём катании два аспекта нашего спорта. Думаю, это делает её надеждой всех сторонников чистоты фигурного катания, которые обеспокоены будущим женского одиночного катания из-за всех этих четверных прыжков. Косторная – фигуристка, которая доказывает, что можно добиться технического превосходства, исполняя тройные аксели и, полагаю, четверные в будущем. При этом она не забывает о балансе, за который мы любим фигурное катание: качество скольжения и эмоции», — приводит слова Липински NBC Sports.
В финале Гран-при Косторная побила мировой рекорд в короткой программе, набрав 85,45 балла.
- 7 декабря 2019
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