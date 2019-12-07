Великая сложила полномочия члена исполкома ОКР

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая объяснила, по какой причине сложила с себя полномочия члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Великая продолжает возглавлять комиссию спортсменов ОКР.

«Продолжаю возглавлять комиссию спортсменов. Но, к сожалению, пришлось написать заявление о сложении полномочий в исполкоме ОКР, так как комитет по соответствию ВАДА требует возможных коллективных санкций к членам исполкома ОКР. Это для меня недопустимо, так как готовлюсь к Олимпийским играм в Токио, я честный и чистый спортсмен. На протяжении многих лет регулярно прохожу все возможные проверки и не могу рисковать. Я прошла большой путь и имею полное право принимать участие в предстоящей Олимпиаде.

Я проходила полный контроль в системе ADAMS. Сейчас мне очень жаль, что интересы спортсменов некому представлять и что голос спортсменов не может быть услышан в исполкоме напрямую. Все мы ждём решения 9 декабря. Честные и чистые спортсмены надеются, что примут участие в Олимпийских играх наравне со спортсменами из других стран", — приводит слова Великой РИА «Новости».