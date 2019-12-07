Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского финала Гран-при в танцах на льду

Представляющие Грузию танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями соревнований танцевальных дуэтов в финале юниорской серии Гран-при. Второе место, отстав по сумме двух программ всего на 0,16 балла, занял американский дуэт Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник.

Лучшими из трёх российских пар стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, занявшие третье место.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Юниоры. Турин, Италия

Танцы на льду

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 174,90.

2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 174,74.

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 164,22

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 163,03

5. Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 156,26.

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 152,21.