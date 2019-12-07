Лучший фигурист мира допустил, что проиграл бы 15-летней россиянке Трусовой

Действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен считает, что мог бы проиграть российской фигуристке Александре Трусовой в соревнованиях четверных прыжков.
Чен стал победителем финала Гран-при в Турине с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30). Двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Трусова владеет четверными лутцем, флипом, сальховом и тулупом.
«Если бы мы соревновались с Трусовой, она, возможно, победила бы. Александра делает невероятные вещи. Очень круто видеть подобное. Когда был в её возрасте, не умел делать столько четверных, только тройной аксель. С интересом наблюдаю за тем, что же будет дальше», — приводит слова Чена Sport24.
Трусовой также принадлежат мировые рекорды в женском одиночном катании в произвольной программе и по сумме баллов (166,62 и 241,02).
- 7 декабря 2019
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