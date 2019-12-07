Казанский «Зенит» проиграл «Сада Крузейро» в полуфинале клубного чемпионата мира

Казанский «Зенит» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу в Бетине (Бразилия) проиграл бразильской команде «Сада Крузейро» со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Самым результативным игроком встречи стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет, набравший 17 очков. 14 очков принёс российской команде болгарский диагональный Цветан Соколов.

«Зенит» и «Сада Крузейро» уже встречались на предварительном этапе, и тогда бразильцы также одержали победу в трёх партиях.

В другом полуфинале встретятся итальянский клуб «Любе Чивитанова» и катарская команда «Аль-Райяна». Неудачник этого матча 8 декабря сыграет с «Зенитом» за бронзу.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Бетин, Бразилия

Полуфинал

«Зенит» (Казань) — «Сада Крузейро» (Бразилия) — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).