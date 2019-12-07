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Морозова и Багин — призёры турнира Golden Skate в Загребе

Морозова и Багин — призёры турнира Golden Skate в Загребе
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин заняли второе место на международном турнире Golden Spin, который проходит в Загребе, Хорватия.

По итогам ритмического и произвольного танцев пара уступила лишь представителям Франции Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Третье место досталось американским фигуристами Кэролайн Грин и Майклу Парсонсу.

Фигурное катание. Загреб, Хорватия
Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Франция) — 202,18.
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) — 78,75.
3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) — 187,10.

Ранее на турнире Golden Spin бронзовую медаль завоевал российский фигурист Марат Игнатов. Ещё один представитель России, Артур Диниелян, стал четвёртым.

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