Морозова и Багин — призёры турнира Golden Skate в Загребе

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин заняли второе место на международном турнире Golden Spin, который проходит в Загребе, Хорватия.



По итогам ритмического и произвольного танцев пара уступила лишь представителям Франции Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Третье место досталось американским фигуристами Кэролайн Грин и Майклу Парсонсу.



Фигурное катание. Загреб, Хорватия

Танцы на льду



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Франция) — 202,18.

2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) — 78,75.

3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) — 187,10.



Ранее на турнире Golden Spin бронзовую медаль завоевал российский фигурист Марат Игнатов. Ещё один представитель России, Артур Диниелян, стал четвёртым.