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Косторная побила рекорд Трусовой по сумме двух программ в финале Гран-при

Косторная побила рекорд Трусовой по сумме двух программ в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная в финале серии Гран-при в Турине (Италия) обновила рекорд мира по сумме двух программ. Косторная выиграла короткую программу с новым рекордом мира — 85,45 балла. За произвольную Косторная получила от судей 162,14 балла. Это второй результат соревновательного дня, выше — у Анны Щербаковой (162,65), но для Косторной это личный рекорд.

Предыдущий мировой рекорд по сумме двух программ (241.02) принадлежал Александре Трусовой и был установлен на этапе Гран-при в Канаде.

Косторная в финале Гран-при блестяще исполнила произвольную программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.

После Косторной выступать будет только Алина Загитова.

Такой битвы в фигурном катании ещё не было. И выиграла её Алёна Косторная
Четыре россиянки сражались друг с другом в финале Гран-при. Вне пьедестала осталась самая титулованная.
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