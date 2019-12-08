Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в историю мирового фигурного катания как первые спортсменки из одной страны, занявшие весь пьедестал почёта в финале Гран-при. Для всех трёх учениц Этери Тутберидзе это первый сезон выступлений на взрослом уровне.

Косторная, исполняющая два тройных акселя в произвольной программе, выиграла финал серии Гран-при в Турине (Италия) с мировым рекордом по сумме баллов за две программы (247,59). Ранее в Турине Алёна обновила рекорд в короткой программе (85,45).

Щербакова, ставшая второй, чисто исполнила два четверных лутца – сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала.

Трусова впервые исполнила четверной флип в женских соревнованиях. Также Александра зашла ещё на четыре четверных прыжка. Чисто исполнила лутц и тулуп в каскаде, упала с другого тулупа и сделала «бабочку» вместо четверного сальхова. Ранее в короткой программе Трусова пыталась прыгнуть тройной аксель, но неудачно.