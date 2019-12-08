Победный прокат российской фигуристки Косторной в финале Гран-при. Видео

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей финала Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд.

Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 247,59 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме ей не удалось опередить Косторную.

Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.