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Глейхенгауз — Загитовой: спасибо, что боролась. Миллионы людей любят тебя

Глейхенгауз — Загитовой: спасибо, что боролась. Миллионы людей любят тебя
Другие / Фигурное катание 0

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил российских фигуристок с успешным выступлением в финале Гран-при в Турине (Италия). Также он поддержал олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Победу одержала Алёна Косторная. Серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова. Загитова допустила ряд ошибок в произвольной программе и оказалась шестой.

«Невероятная борьба, буря эмоций! Честно скажу, полностью отдали себя на этом турнире как спортсмены, так и тренеры!

Поздравляю Алёну Косторную, Анну Щербакову, Сашу Трусову! Спасибо Алине Загитовой за то, что боролась, миллионы людей любят тебя! Спасибо всем нашим болельщикам», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Глейхенгауза в «Инстаграме».

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