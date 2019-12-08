Глейхенгауз — Загитовой: спасибо, что боролась. Миллионы людей любят тебя
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил российских фигуристок с успешным выступлением в финале Гран-при в Турине (Италия). Также он поддержал олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Победу одержала Алёна Косторная. Серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова. Загитова допустила ряд ошибок в произвольной программе и оказалась шестой.
«Невероятная борьба, буря эмоций! Честно скажу, полностью отдали себя на этом турнире как спортсмены, так и тренеры!
Поздравляю Алёну Косторную, Анну Щербакову, Сашу Трусову! Спасибо Алине Загитовой за то, что боролась, миллионы людей любят тебя! Спасибо всем нашим болельщикам», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Глейхенгауза в «Инстаграме».
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