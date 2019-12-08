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Названы составы сборной России на лыжные эстафеты в Лиллехаммере

Названы составы сборной России на лыжные эстафеты в Лиллехаммере
Другие / Лыжный спорт 0

Определены составы сборной России по лыжным гонкам на эстафеты, которые пройдут сегодня, 8 декабря, на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Список участников опубликован на официальном сайте Международной лыжной федерации.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
2-й этап. Эстафеты. Составы сборной России

Женщины
Команда 1: Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.
Команда 2: Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Головань.

Мужчины
Команда 1: Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко.
Команда 2: Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Артём Мальцев.

Ранее на этапе в Лиллехаммере россиянин Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне.

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) сборная России завоевала одну медаль. В классической гонке с раздельным стартом на 10 километров у женщин обладательницей бронзовой награды стала Наталья Непряева.

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