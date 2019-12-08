Видео неудачного проката Загитовой. Произвольная программа на финале Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала шестой результат в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия. Россиянка неудачно выступила в произвольной программе.



Произвольный прокат Загитовой судьи оценили в 125,63 балла. Её итоговая сумма за два соревновательных дня составила 205,23 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 247,59 балла.



Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме ей не удалось опередить Косторную.



Тройку призёров замкнула Александра Трусова, впервые исполнившая в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.