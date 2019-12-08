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«Нормально, супер, гуд». Большунов отрывается под хит группы «Ленинград». Видео

«Нормально, супер, гуд». Большунов отрывается под хит группы «Ленинград». Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов не сдерживал радостных эмоций после победы в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия.

Спортсмен опубликовал видео в «Инстаграме», где вместе с членами команды он радуется золотой награде. Лыжники танцуют под песню «Ленинграда» «Супер, гуд».

Серебро в скиатлоне завоевал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунн. Бронза — у его соотечественника Эмиля Иверсена. Четвёртым стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

Россияне Денис Спицов и Сергей Устюгов заняли восьмое и десятое место соответственно.

Напомним, на чемпионате мира – 2019 Большунов завоевал четыре серебряные медали, в личных гонках уступая на финише норвежцам.

Видео доступно на странице Большунова в «Инстаграме».

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